中興大學化學系教授葉鎮宇，執行科技部研究計畫，並與清華大學化工系教授衛子健，組成研究團隊，共同研發新一代「bJS」系列紫質染料，已被證明能有效提升染料敏化太陽能電池發電效率，成為此領域研究的重大突破。

葉鎮宇表示，在再生能源日益重要的未來，「雙柵欄」結構將成為高效能染料敏化太陽能電池中染料設計的重要因素之一，對太陽能及室內光源的利用，極具開發價值。

此項成果11月發表在國際頂尖期刊《應用化學(Angewandte Chemie International Edition)》，此論文在該期刊中的重要性為前5％，被評選為非常重要論文VIP (Very Important Paper)，並於ChemistryViews.org （www.ChemistryViews.org），做特別報導，備受國際學者重視。

相較於已普遍商業化的矽晶太陽能電池，染料敏化太陽能電池，具有便宜、易加工、多彩、可撓及適用於穿戴裝置的優勢，而染料則是染料敏化太陽能電池的核心組成。

師法自然界葉綠素的結構，在2011年發表於《科學(Science)》期刊中人工合成的「YD」系列染料，利用含長碳鏈的紫質染料，提升染料敏化太陽能電池的效率，創下約12％的世界紀錄。其中的關鍵，正是染料中的長碳鏈所形成的柵欄，阻擋了反向電流的生成。

此次葉鎮宇及衛子健兩位教授團隊，更首創將紫質染料中的長碳鏈數目增加至兩倍，形成「雙柵欄」結構，在相同元件組裝條件下，發電效率比之前的高效率「YD」系列染料，提升11.9％，證明其創新的「雙柵欄」結構，能有效提升染料敏化太陽能電池發電效率，顯示「bJS」系列紫質染料的巨大潛力。

(工商 )