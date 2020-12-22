魚類富含DHA和EPA等Omega-3不飽和脂肪酸，營養價值高，是人類攝取蛋白質的重要來源之一，雖然一般都知道吃魚有益健康，不過研究又有驚人發現，在動物實驗中，於特定時段吃魚效果更好，除了能抑制脂肪吸收，還能讓血液中的三酸甘油酯顯著下降。

東京大學研究所客座教授大石勝隆表示，不飽和脂肪酸能幫助改善脂質代謝，尤其在一項動物實驗更發現，一天當中，在不同的時間攝取，幫助促進脂質代謝的效果也不相同，想要獲得更多好處，就要在早上食用。

大石勝隆指出，實驗發現，同樣餵食老鼠含有高果糖的飼料，但早餐有吃魚油飼料的老鼠，血液及肝臟中的三酸甘油脂顯著比晚餐吃魚油飼料的老鼠減少；此外，早餐吃魚油飼料的組別，糞便中含有的DHA、EPA，也比晚上吃魚油的老鼠更少。大石勝隆推測，這可能與早餐攝取魚油讓血液中的DHA、EPA濃度更高有關，且吸收率也比晚上吃更好。

《早安健康》報導，日本藥學博士竹內久米司也指出，早上攝取魚油，不容易讓體內剩餘能量轉為脂肪，因此認為早上吃魚更能幫助減重；此外，除了抑制脂肪吸收外，魚類中的EPA、DHA還能抑制發炎、過敏、維持血液清澈等其他好處。

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(中時新聞網)