台股在塑膠等傳產族群帶動下，跌幅收斂，在平盤下整理，盤中下跌28點，來到14350點附近。法人表示，外資接近耶誕假期交易量縮小，電子權值股推升動能有限，預期本週台股量能漸縮，以盤代跌。

COVID-19疫情陰霾籠罩，美股跌多漲少，台股今天開盤走跌，不過在非電子傳產族群帶動下，大盤一度翻紅，盤中高檔整理。

到10時31分，台股加權指數來到14356.71點，下跌28.25點，跌幅0.2%，成交值來到新台幣1232.08億元，其中電子股盤中下跌0.32%，金融股小跌0.29%。

主要電子股盤中整理，晶圓代工龍頭台積電來到514元，小跌0.39%，鴻海來到88.9元，漲1.02%；聯電來到47.5元，小漲0.11%，股王大立光來到3300元，跌1.2%。

台達電來到251.5元，下跌2.5%，南亞科來到83.3元，下跌1.07%。傳產塑膠類股盤中漲1.83%。

兆豐國際投顧指出，台股今天早盤開低，主要是國際股市因英國COVID-19疫情病毒變種的負面消息影響走跌，加上外資接近耶誕假期交易量縮小，電子權值股推升動能有限。

展望本週台股走勢，兆豐國際投顧表示，越接近耶誕假期到新年前，外資量能會越縮小，由於外資占台股成交量比重最低也有2成，預期本週台股量能漸縮，以盤代跌走勢為主。（編輯：張均懋）1091222

(中央社)