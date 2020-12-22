台中捷運綠線試營運6天，因列車軸心斷裂停駛。台北市捷運工程局長張澤雄、機電系統工程處長蘇瑞文與川崎重工、法商代表，今天列席台中市議會說明。張澤雄強調，北捷局對台中捷運公司因營運中斷所造成的損失，台北市政府捷運工程局可代位求償；並已發函給廠商說明逾期違約的嚴重後果，要求廠商負起責任儘速完成改善。

台北市捷運工程局長張澤雄、機電系統工程處長蘇瑞文與川崎重工、法商代表等，今天上午列席台中市議會；針對台中烏日文新心北屯線半永久式聯結器牽引裝置故障處理情形進行說明。

張澤雄指出，他代表台北市政府捷運工程局對此次故障事件造成台中市民之影響深感抱歉，台北市政府捷運工程局及廠商對本事件將負起責任；並保證盡全力完成改善及確保安全無虞，亦將持續支持台中市政府進行後續營運作業。

張澤雄並針對機電工程履約提出說明，並說明聯結器故障發生的原因，廠商故障調查報告摘要說明及故障瑕疵品履歷流程，調查報告審查委員會辦理情形等。

張澤雄說，柯市長要求成立調查報告審查委員會，邀請各方專業人士參與審查，以釐清事件故障原因，並要求廠商應擬定對策確實改善，以營運安全為最高原則，並對社會大眾有所交待！委員會任務協助檢視廠商提出故障原因之合理性、確認廠商所提解決對策的可行性及調查報告的審查結果。

張澤雄強調，該局目前採取的作為包括協助調查報告審查委員會意見並追蹤確認故障原因及改善方案可行；要求廠商完成並提出相關產品驗證證明，本標尚未計付之計價款約為15.5億元，已暫停估驗計價，對台中捷運公司因營運中斷所造成的損失，台北市政府捷運工程局可代位求償。

(中時 )