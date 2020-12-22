韓國股市21日創新高紀錄後，因受全球疫情恐怕有加劇影響，加上韓國染疫死亡者連兩日創新高，以及韓國政府即將實施新的社交距離政策影響，投資人縮手下，早盤走勢疲弱。KOSPI指數暫為2758.64點，下跌20.01點，跌幅0.72%。

韓國政府將從23日起至隔年元月3日止，嚴禁大首爾地區5人以上群聚活動。韓國總理表示，在即將到來的聖誕節和新年假期間，滑雪勝地與知名旅遊勝地將關閉，希望藉此能遏制病毒傳播。

同時，一些國家也暫停與英國邊境交流，因擔心變種病毒會趁機傳播至自己地區。

早盤中，韓國聊天軟體商Kakao和國內最大搜尋引擎業者Naver，分別上漲2%和1.6%，但三星電子與SK海力士雙雙走弱。

Hana金融投資表示，擔心變種病毒危害，韓國股市正加入全球股市走跌行列。另外，像Naver和Kakao等網路科技股，則正受惠於無接觸式服務。

最新統計，外資賣超389億韓元，目前早盤看起來也是站在賣方。匯價方面，目前1美元可兌換1103.95韓元，韓元貶值1.25元，正式宣告失守1100匯價心理大關。

(時報資訊)