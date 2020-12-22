怡安保險集團(Aon)以300億美元收購韋萊韜悅(Willis Towers Watson)的交易正式進入歐盟反壟斷機關的審查階段，預計審查時間將達5個月。此前反壟斷機關曾表示憂慮，認為會傷害市場競爭性。

該筆交易為全球第二大保險經紀商收購第三大，欲超越全球第一大保險公司威達信集團(Marsh & McLennan)。

該筆收購交易正好發生在歐洲疫情惡化之時，傳染病導致對保險公司申請索賠案件增加；同時氣候變遷等挑戰還衝擊到其投資組合。另公司估值下降和尋求新商業模式，進一步推動了保險業的合併交易。

怡安保險表示，有信心在不出售任何資產情形下獲得歐盟的通過，預計在2021年上半完成該收購交易。

歐盟執委會表示，該交易可能會減少幾個領域的市場競爭性，包括商業風險經紀服務、再保險經紀，以及對商業客戶提供的退休和健康財富服務。

另外對大型跨國客戶提供的財產、傷亡、金融、專業、信用和政治風險服務也會受到很大影響；對航太和太空製造產業的客戶服務也會受影響。

歐盟的調查也將檢視再保險服務、退休和健康財富服務的提供。歐盟預計在明年5月10日做出決定。

(時報資訊)