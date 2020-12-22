美國眾議院周一通過一項規模為8920億美元的新冠紓困方案，為法案趕在最後期限前過關掃除重大障礙，接下來將由參議院接力審議。

眾議院並表決通過規模達1.4兆美元的全面性政府支出法案，以維持聯邦政府在新財政年度的運作，這項法案亦將提交參議院表決。

眾院剛通過的援助法案，在獲得參議院通過，並由川普總統簽署後將成為法律，其中包括向大多數美國人發放600美元現金，以及向在疫情期間失業的數百萬美國人加發失業給付。現行規模較大的救濟措施將於本周六到期。

白宮表示，川普總統將簽署這項法案。

稍早前，共和黨籍參議院多數黨領袖麥康諾在國會表示，這項法案在參議院通過的時間「可能會晚一些，但我們會在今夜完成。」這個涵蓋範圍廣泛且多達5593頁的龐大法案，應該是美國第116屆國會於1月3日到期前的最後一項主要立法工作。

此前美國財政部長穆努欽接受媒體訪問時表示，在新紓困案獲國會兩院通過，並由川普總統簽署完成立法後，用於協助美國人應付這場疫情衝擊的聯邦援助資金，可能在下周發放。

(時報資訊)