防疫疲乏加上秋冬到來，導致歐美疫情反撲，全球目前仍處在第二波疫情中，歐洲疫情續創新高，美國也沒有減緩趨勢。根據Thomson Reuters統計，歐洲累計已超過1600萬例，包括36.5萬例死亡。美國感染總數已超過1260萬人，死亡人數達到26萬人，美國的醫療體系已超載，進入疫情最黑暗的時刻。

疫情二次爆發再度重創歐美之際，11月10日出現一道曙光。美國知名藥廠輝瑞(Pfizer)表示，與德國生技公司BioNTech合作研發的新疫苗出現進展，幾乎所有受試者在第3期臨床試驗中，注射過第2劑7天後都產生了免疫效果。繼輝瑞(Pfizer)後，莫德納(Moderna)疫苗也傳來好消息，兩者有效性均達95%保護率，近日也都向美國政府申請緊急使用授權，順利的話12月美國就可施打疫苗。另外，11月23日阿斯特捷利康(AstraZeneca)和牛津大學聯合研發的新冠疫苗平均有效度亦達70%，且價格低、免冷鏈運送，更容易運送到世界各個角落，為普及疫苗帶來希望。藥物進展上，總統川普使用過的禮來藥廠（Eli Lilly）抗體療法，也獲得美國FDA批准，可用於緊急使用。消息一出後激勵市場，11月10日激勵美股四大指數全面飆高，道瓊指數一度飆升逾1,600點，盤中刷新歷史新高至29,933點。新冠疫苗進展可能改變疫情發展，給予市場極大信心。

新冠疫苗顯著進展，讓投資人對經濟活動回歸正常抱持希望。一支效果90%的疫苗，將大力重振旅遊、商旅、能源和駕車等產業。消息公布當日，紐約商業交易所（NYMEX）12月WTI期貨收盤上漲8.5%，每桶40.29美元，創下WTI近月原油期貨的最大單日漲幅，紐約證交所(NYSE)航空股指數終場也飆高19.4%，S&P500非必需性消費類股指數當日也反彈2.67%。

全世界眾多科學家、製藥公司都紛紛投入疫苗研發，目前發展中的疫苗類型，包括滅活疫苗、mRNA疫苗、載體疫苗、重組蛋白疫苗，以及恢復者血清抗體疫苗。根據世界衛生組織(WHO)最新資料，截至11月3日共有47家藥廠申請進行臨床實驗，進入第三階段臨床試驗有10家，包括輝瑞(Pfizer)、諾瓦(Novavax)、莫德納(Moderna)、科興控股(Sinovac Biotech)、康希諾生物(CanSino)等藥廠與研究機構，其餘仍在第一、二階段的臨床試驗。

COVID-19疫苗臨床試驗進度。(圖/永豐證提供)

新冠疫苗的消息「鼓舞」市場，強化全球對抗疾病的信心，也使不安定的恐懼暫時緩解。未來疫情若有效控制，加上拜登將推動新一輪紓困案，刺激規模雖仍取決於國會選舉和兩黨協商的結果，但過去受創的產業仍有望復甦，如觀光旅遊、航空運輸、零售服務、餐飲，以及房地產等行業，長期而言美國經濟前景仍然保持樂觀態度，美股長線仍有機會持續創高。

在股市震盪之際，投資人可選擇一籃子股票的ETF，更能避開單一公司財報風險，也能一次購足您所需要的標的。像受惠疫情概念的醫療保健、生物科技、製藥相關等所追蹤的健康照護行情指數(Health Care Select Sector Index)，追蹤健康照護類的ETF有XLV，VHT、IHI、IBB等，即將復甦的石油能源行業所追蹤的能源行情指數(Energy SelectSector index)，追蹤類似指數的ETF有XLE，VDE、IXC、 FENY等，亦或是汽車零件、消費等所追蹤的非必需性消費行情指數(Consumer Discretionary Select Sector index)，追蹤類似指數XLY，VCR、RXI、FDIS等。這些指數中的類股資產規模相對較大且具代表性，是投資人可以參考的好選擇。同時，有好標的就要有好的投資平台，豐存股平台可以用定期投資的方式來長期累積存股，不因股市波動而心煩意亂，安心存股投資財富，輕鬆開啟前進美股市場的第一步！

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