美股消息面：

1.英國出現高傳染力變種新冠病毒，導致該國政府進一步收緊嚴格的封鎖措施，並促使更多國家跟進對英國下達禁止旅行令，不過在專家出面安撫人心後，市場對此事的擔憂有所緩解，以及受美國即將推出新紓困案，使避險情緒降溫，周二美元自10日高點回落。ICE美元指數尾盤跌0.2%，報90.097，稍早前一度站上升91.022，創10日新高。分析師表示，在聖誕節假期臨近之際，市場交投淡靜，導致波動放大。英國疫情嚴峻，英鎊兌美元及歐元同步創下10日新低，尾盤英鎊跌0.4%，報1.3448美元。比特幣跌2.7%，報22844美元。

2.投資人擔心英國疫情將觸發更多封鎖措施，使原油需求前景雪上加霜，周一結算的紐約1月期油收跌1.36美元或2.8%，為每桶47.74美元。較活躍的2月期油收跌1.27美元或2.6%，為每桶47.97美元。倫敦布蘭特期油收跌1.35美元或2.6%，為每桶50.91美元。兩款期油早盤一度重挫3美元，創下6個月來最大盤中跌幅。

3.國際疫情導致美元反彈，受此影響，周一紐約期金收跌6.1美元或0.3%，為每盎司1882.8美元。現貨金收跌0.23%，為每盎司1876.7美元。

(時報資訊)