在家樂福亂尿尿、抽菸的高雄屁孩慘了！有網友在Dcard爆料，高雄有2名身穿白色帽T的年輕男生，21日深夜進入鼎山家樂福後，將貨架當成廁所當場便溺，在地上留下大灘黃色尿液，還坐在賣場地上抽菸。家樂福員工清查發現，共有14包泡麵遭汙損，氣得向警方報案。警方根據監視器循線追查，已經掌握2位嫌疑人身分，通知他們到案說明，全案將依刑法毀損罪、社維法偵辦。

昨(21日)有網友在網路論壇《Dcard》貼出IG限時動態爆料，2名疑似高中年紀的男學生，竟在高雄家樂福鼎山店內公然就地對著貨架小便，甚至還坐在地板上抽菸，同夥更高調PO網炫耀，過程中還充斥彼此嘻笑的聲音。

據了解，事件曝光後，家樂福已於昨夜6時許向警方報案；警方表示，2名男子在賣場走道上隨意便溺，一共造成14包泡麵汙損，無法上架販售，調閱監視器畫面後，目前已經掌握2名涉案嫌疑人身分，且陸續通知他們到案說明，警方也已開立三聯單交付賣場負責人，全案將依刑法毀損罪、社維法偵辦。

警方指出，賣場隨地便溺行為，已經造成商家商品毀損、導致不堪使用，涉及刑法毀損罪，將處3年以下有期徒刑、拘役或3萬以下罰金；另依社會秩序維護法規定，在公共場所為放蕩之姿勢，有妨害善良風俗，不聽勸阻者，可處新台幣6000元以下罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

而22日凌晨另有網友在《Dcard》發出2張截圖，2屁孩疑似用臉書私訊方式向家樂福鼎山店道歉，內容寫稱「真的玩過頭了」、「會記取教訓，好好反省」，但發文者是否為涉案當事人，仍有待進一步釐清。

家樂福公關坦承，昨晚6時已報警處理，畢竟不能讓這種惡質行為，影響到顧客權益與工作人員辛苦，分店確實有收到兩封疑似當事人道歉的訊息，但仍需透過警方進一步查證確認身分，目前等警方偵辦。

至於是否接受道歉？家樂福直言，只用文字不太有誠意，「一般人應該無法接受」，希望兩人拿出誠意，親自出面道歉，之後再看怎麼處理。

(中時 )