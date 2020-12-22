懷特（4108）22日宣布，旗下新藥日前獲歐盟會員國接洽，將以專案進口方案，治療該國飽受自體免疫疾病所苦的患者。總經理鄭建新表示，動物試驗中證實，懷特新藥合併癌症免疫藥物，可抑制癌細胞增生與轉移。

鄭建新表示，植物新藥採「多靶點」治療方式，確定某種植物藥、具治療某種疾病的功效，進而加以研究，治療效果更全面，相較於「單靶點」設計的一般化學藥物，植物新藥開發模式也更具效率，近年來已獲全球大藥廠重視，美國FDA、我國TFDA均開始接受植物新藥的查驗申請、核發藥證。

懷特專攻植物新藥，已順利取得衛福部第一個核發的植物新藥藥證，目前也專注於免疫領域，並和國際藥廠洽談合作，將針對癌症免疫療法合併治療，展開國際臨床研究。

鄭建新補充，根據《新英格蘭醫學雜誌》研究，「癌因性疲憊症」是癌症免疫療法最常見副作用，妥善處理可望提升治療有效性，懷特新藥即為獲得治療癌疲憊適應症藥證的新藥。

該新藥已取得台灣和美國專利，證實能促進體內免疫系統之一的巨噬細胞，多朝「抑制腫瘤生長、強化免疫系統」的M1類型分化，研究成果已獲國際知名期刊《Nutrients》、《Cancers》發表，動物試驗也顯示，癌症免疫藥物合併懷特新藥，可抑制癌細胞增生與轉移，進而將與國際藥廠進行臨床研究合作。

(工商 )