帥氣男星賈乃亮去年結束和李小璐7年婚姻，兩人育有一女「甜馨」，離婚後並未交惡，仍常被拍到見面陪女兒，外界對於賈乃亮之後的感情歸屬十分關心，今(22日)八卦媒體拍到賈乃亮深夜和朋友聚餐，女星金晨疑似為了避嫌先走出餐廳回到飯店，賈乃亮後腳也回到一樣的飯店，不知是否低調交往中。

李小璐3年前跟饒舌歌手PG One爆出夜宿門事件，去年兩人親密影片曝光，被戴綠帽的賈乃亮才透過工作室宣布離婚。最近李小璐受訪，稱婚變後至今「稍微平穩了一些」，又問感情現況？她說：「完全沒有，我的感情就是甜馨」，其他不願多談。

金晨最近傳出疑似整形。（圖／翻攝自金晨、新浪娛樂微博）

據《吃瓜少女張小寒》報導，賈乃亮和年初參加《乘風破浪的姊姊》走紅的金晨先前就曾被傳用同款手機殼、抱同一隻貓，賈乃亮當時無奈解釋是「公司的貓」，至於手機殼只是剛好巧合都選用自己的臉做殼，最近兩人被拍一前一後離開餐廳，之後又一前一後進入同家飯店，疑似戀情曝光。

賈乃亮被拍和金晨聚餐。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

賈乃亮和金晨過去就傳用同款手機殼、抱同隻貓。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

30歲金晨曾演出《女醫·明妃傳》，早年曾與韓東君、鄧倫、董又霖交往，最近她在抖音曬影片，被網友發現鼻尖詭異變小、隆起，甚至還會透光，疑似整形，鼻孔小到被網友虧「還能呼吸嗎？」，撞臉蛇精男，她則澄清：「能呼吸，別操心啦。以後死亡角度我會盡量避開」，沒否認整形傳言。

(中時新聞網)