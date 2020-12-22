台北市長柯文哲今（22日）上午10時許視察萬大線金城機廠工程，關於捷運施工影響民眾生活、學生受教權，他提及，首都生活圈中交通、社會住宅、水域三項需要中央統一調度。

柯文哲說，捷運在興建過程中，一定會造成附近居民不便，所以為什麼自己每次說工程反而簡單，事前溝通 、交維計畫才是問題，特別是會影響交通，因為是暫時措施，一定會遇到一些抱怨，面對問題是解決問題的第一步，就去處理。

他提及，國土規畫中交通、住宅、水域應由中央處理，交通路網是跨縣市、跨行政區，需要中央整合；再者，社會住宅問題，市府推出1280元捷運月票，許多年輕人因周圍房價比較便宜，改搭乘捷運進入北市，交通路網上的社會住宅佈建要重新考量。

再者為水域，翡翠水庫的水支援新北、桃園支援新竹，所以現在有北水南調，這3項都要中央統一調度。

媒體還提問，新北市長侯友宜為何沒有一起出席視察，柯回應，「這也沒有什麼啊！」因為有時候大家時間上沒剛好，他認為侯另外排時間也會來看。

(中時 )