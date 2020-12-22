安永21日發表報告顯示，2020年以來，A股IPO數量和籌資額均大幅增長，全年籌資額創2010年以來新高；上海證券交易所IPO數量位居全球第一。

安永大中華地區上市服務主管合夥人何兆烽表示，新冠肺炎疫情影響全球經濟，但各地的IPO市場仍充滿韌性並持續增長，特別是A股市場，在IPO總數量和集資額方面均表現強勁。他表示，企業紛紛抓緊上市機遇以擴大資本基礎，並為未來發展注入新動能。

安永預計，2020年A股市場全年有395家公司首發上市，由於多家百億級企業上市以及註冊制施行，今年籌資額達到人民幣（下同）4,707億元，創2010年以來新高，平均籌資額也保持在近年來的高位。與2019年相比，2020年IPO數量和籌資額分別年增長97％和86％。

同時， 2020年依然是中小型IPO佔據主力。數據顯示，超過三成的集資額來自10億元以下的IPO，略高於去年同期。從行業來看，百億級IPO助力科技、媒體和通信成為籌資額第一的行業，工業行業位列IPO數量第一。

10月份，大陸國務院推出「關於進一步提高上市公司質量的意見」提出全面推行、分步實施證券發行註冊制。報告顯示，目前，註冊制下發行的IPO項目已經超過審核制，數量和籌資額分別佔全年總量的53％和61％。A股市場展現出積極擁抱註冊制的態勢，註冊制下的排隊企業佔A股全部排隊上市企業的76％。

安永華明審計服務合夥人張寧寧認為，推行註冊制有助於帶動資本市場關鍵制度創新，完善更具包容性的多層次資本市場體系，以及深化資本市場改革。她表示，註冊制改革及退市製度改革對提升上市公司整體質量具有重要作用，有助於市場實現優勝劣汰。

(工商 )