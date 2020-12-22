新型冠狀病毒在英國出現具高度傳染力的新變種，倫敦封城歐洲各國也相繼對英國祭出旅禁引發恐慌。世界衛生組織今天喊話，這是正常的疫情演變一環，無須過度擔心。

路透社報導，世衛官員甚至對新發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒株持正面想法，認為這代表追蹤病毒的方式有效。英國與南非相繼發現變種病毒，引起許多國家警戒，進而對這兩國實施旅遊限制。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）在線上簡報會說：「我們必須找出平衡點，透明性很重要，向大眾說明怎麼一回事非常重要，但清楚解釋這是病毒演化的自然過程也同樣重要。」

他說：「能夠在第一時間這麼密切、謹慎與合乎科學地追蹤病毒，對全球公共衛生而言，確實是正面發展，這些能做到這般監督類型的國家應受到稱許。」

世衛官員引用來自英國的數據，表示沒有證據顯示變種病毒會讓宿主症狀更嚴重，或是比目前主流病毒株更致命，儘管病毒變種後確實看似更易傳播。

萊恩表示，各國出於極度謹慎而對英國祭出旅禁，「這是出於審慎，但很重要的是，每個人都必須認知到，病毒變異的情況就是會發生」。

世衛官員也表示，截至目前，在英國出現變種新型冠狀病毒，突變速度比流感病毒還慢，且傳播力還不及流行性腮腺炎。

世衛表示，新研發出來的COVID-19疫苗應也能對付變種病毒，目前正在檢視案例以確保情況如此。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1091222

(中央社)