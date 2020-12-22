反萊豬醫師蘇偉碩遭「查水表」，被衛福部依《食安法》告發，引發軒然大波。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，衛福部的提告行動一開始就錯了，恐讓外界認為民進黨政府挾國家機器打壓一介小民，且從關中天到政府提告平民百姓，顯示民進黨內正吹起一股「不自由民主」的妖風。

衛福部提告蘇偉碩，高雄警方隨後展開約談，在蘇偉碩公開承認所引數據錯誤後，21日衛福部長陳時中說「不排除不提告」，行政院長蘇貞昌則表示，「相關的法律責任也希望法院給予斟酌」，各種舉動讓游盈隆認為，蘇內閣提告態度已經軟化。

精神科醫師蘇偉碩因發表反萊豬言論，遭衛福部提告。（圖/本報資料照片）

陳時中在國民黨立委蔣萬安逼問下，坦承提告決定是他做的。游盈隆今在臉書發文表示，真相是否如此姑且不論，但衛福部此一提告行動一開始就錯了，且錯得很離譜，因為不管衛福部如何「依法」移請警方調查，外界普遍的感覺是，民進黨政府挾國家機器打壓一介小民，鬥爭一個與政府唱反調的醫生，從深層角度來看，這是執政黨集體缺乏政策自信的一種本能反應。

游盈隆指出，這種政治風格有點像新加坡執政黨，「人民行動黨」（Peoples Action Party, PAP），經常訴諸司法打壓在野人士、異議份子或所謂「刁民」，來鞏固其政權而贏得「不自由民主」（Illiberal democracy）的惡名，舉世皆知。

游盈隆說，近期民進黨政治風格丕變，從關中天到政府提告平民百姓，顯示民進黨內正吹起一股「不自由民主」的妖風，非常要不得，提醒民進黨政府必須懸崖勒馬，自我克制內部這種頻頻出現的「類獨裁衝動」。

至於蘇貞昌院長盼法院給予斟酌，游盈隆認為，其實是為德不卒，真正自我解套並化解民怨之道，是行政院主動要求衛福部撤告才對。

(中時新聞網)