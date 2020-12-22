立法院會本周四將處理攸關萊豬進口9項行政命令，預料將進入表決大戰，國民黨預計表決後公布民進黨立委表決名單，用民意向綠委施壓。對此，民進黨團幹長鄭運鵬今表示，以客觀觀察，多數國人可以接受現在時空環境改變，政府為了台美關係應該深化而擴大開放美國肉品，所以他認為，壓力沒有之前各方評估的那麼大。

為阻擋民進黨在立法院用表決強行通過萊豬進口9項行政命令，國民黨日前發起「全民接棒，反萊豬我+1」，並公布綠委辦公室電話，呼籲民眾打電話向民進黨立委表達反萊豬，有綠委私下坦言，萊豬變成政治攻防，說沒壓力是騙人的，不過，行政院昨邀集綠委舉行政立法協調會報，民進黨立委決議將採取一致投票。

對於國民黨表態，立法院表決當天會後，將公布民進黨立委表決名單。對此，鄭運鵬表示，國民黨2016年失去政權後，從前瞻基礎建設預算的表決，就一直使用公布表決名單這一招來扣民進黨立委帽子，他認為，國民黨現在的做法只能吸引到極端光譜的支持者，這就像金庸小說裡面寫的「招式使老」，也像聖鬥士星矢漫畫裡面的「對聖鬥士使出同一個絕招」，邊際效應已經很低。

鄭運鵬強調，以客觀觀察，多數國人可以接受現在時空環境改變，政府為了台美關係應該深化而擴大開放美國肉品，所以壓力沒有之前各方評估的那麼大。

此外，AIT昨天罕見公開發佈美國食品安全規範，希望美豬議題不要政治化，國民黨立委賴士葆委員說，民進黨在2012年也反對，所以應該問民進黨。鄭運鵬說，賴士葆發言證實國民黨反美豬就是政治報復，沒有科學基礎，也不顧時空環境改變之後台美關係深化的需要。

(中時 )