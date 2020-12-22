一名人妻近日在臉書PO文透露，公公每月薪水約7、8萬元，與自己、老公加起來的薪水差不多，夫妻倆與公婆同住時，原本每月給1.5萬元孝親費，搬出去住後，不僅要負擔兩個小孩的費用，還要付房貸，本想孝親費暫時先不給，等經濟狀況穩定後再拿，沒想到公公竟然大發雷霆，讓她無奈上網問鄉民「搬出去後，到底該給多少孝親費？」貼文一出引發鄉民熱議。

這名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文表示，老公婚前每個月給5千元安家費，婚後夫妻倆每月給1萬，後來生了孩子，為了感謝婆婆幫忙帶小孩，加碼到1萬5，因為一家3口都住在婆家，覺得每月給1.5萬孝親費很合理。

不過後來2寶出生，家裡空間太小，就買了房子搬到外面住，自己也請育嬰假帶小孩，就這樣每月多了1.5萬房貸，2個小孩的負擔也增加，心想既然搬出婆家，也沒請婆婆帶小孩，老公便跟公公商量，看安家費能不能先不給，等她復職再支付，沒想到公公竟然大發雷霆，怒稱夫妻倆沒為他們想。

原PO說，公公還在上班，月薪約7、8萬元，婆婆已經退休，沒有收入，「他一直覺得我們在花他老本，我們一個月給1萬5000元很少嗎？是要我把生活費都吐光給他當孝親費，他才甘願嗎？」況且當初也是公公要求婆婆帶孫子的，現在怎麼能把問題都怪在她身上，「試問大家，搬出去後，到底該給多少孝親費？」

貼文一出引起網友熱議紛紛留言「住家裡給安家費正常，搬出來就不用了吧，除非給婆婆帶，給育嬰費」、「公公婆婆又不是沒錢，為何要這樣為難小孩」、「公平點！不住娘家、不住婆家！娘家沒安家費、婆家也不需要有！」、「有能力給當然是最好的，但什麼都要靠自己了還要勒索怎多喔這就是貪心」。

(中時新聞網)