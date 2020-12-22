大馬女神林明禎臉蛋清甜、身材火辣窈窕，被外界封真人版娜美。日前她舉辦小型粉絲見面會，穿著一件白色迷你裙俏麗現身，過程中疑似不慎走光，對此林明禎的鐵粉代為回應了。

林明禎20日開了冬至聖誕粉絲聚會，牛仔外套裡搭著粉紅貼身衣，渾圓胸型一覽無遺，短版設計秀出小蠻腰，下身則穿著純白迷你裙，露出白皙勻稱的美腿，由於長度直逼根部，百褶裙擺又向外飛起，林明禎時不時拉著裙子防曝光，尤其坐下時，幾乎全程都用手壓低裙擺。

活動中，林明禎展現親民的一面，完全沒有偶像包袱，不僅開放粉絲提問，還大玩默契大考驗、你比我猜等遊戲，豐富的表情包與肢體動作使粉絲直呼太可愛。不過，林明禎相當投入遊戲中，沒有注意到飛揚的裙子，被發現疑似走光。

而當天的照片陸續PO上網路，有網友看到林明禎的穿搭，好奇地詢問：「這種裙子不會曝光嗎？」林明禎的台灣粉絲站長出面回覆：「她有在注意，所以用手壓住裙擺，應該有做好防護措施。」

事實上，林明禎為了這次的聖誕見面會，特地提早飛來台，並接受隔離14天，她也安慰沒抽中的粉絲們別傷心，明年會再帶著新作品與大家見面。

(中時新聞網)