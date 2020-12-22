天氣漸冷再加上農曆春節採購旺季，有利油脂、白肉雞、零食廠的業績表現，今日食品類股中油脂業者領軍衝鋒，福懋油(1225)鎖在漲停板35.95元、福壽(1219)漲幅超過6%、泰山(1218)也緊跟在後，漲幅在5%附近，銷售雞肉廠商的大成(1210)、卜蜂(1215)也維持高檔整理。

南僑(1702)11月稅後純益1.02億元，年增1.54%，前11月稅後純益8.17億元，年增2.87%，每股純益達3.3元。今日走勢與食品類股脫勾，股價以平盤開出後，賣壓出籠，盤中跌幅在2.6%以上，成為食品股中表現最為弱勢的個股。南僑2020年泰南僑營收貢獻將首度突破30億泰銖、創新高，以原幣計算，年增幅約15%，2021年將再投資15億元進行擴產。

農曆年前是送禮旺季，宏亞(1236)各式零食產品銷售可望加溫，今日股價開高走高，盤中漲幅逼近2%左右。據DailyView網路溫度計調查，網友挑選並排序前30名最愛巧克力品項，冠軍由超過40年宏亞旗下的「77乳加」拿下，另外，宏亞在前10名奪下5個名額，旗下產品包括大波露、哈哈球、歐維氏皆獲得網友青睞，成為最大的贏家。

(時報資訊)