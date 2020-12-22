瞄準民眾年節台菜、蔬食熱潮需求，全家(5903)(全家便利商店)，以「台菜名廚」、「異國蔬食風」兩大策略推出各式年菜，總計超過120項商品，全力搶攻年菜商機，全家表示，依過往業績成長推估，預計今年整體年菜業績檔期可望成長20%左右。

距離農曆年雖然還有快兩個月時間，超商年菜預購已提前開打，全家便利商店對應民眾需求，首波年菜預購推出近20種鍋物，一舉帶動年菜檔期業績較去年同期成長15%。

全家便利商店會員暨電商推進部部長黃士杰指出，觀察近年年菜銷售趨勢，以懷舊台菜最為熱銷，推測熱銷主因，除了菜餚口味是消費者從小到大的美味記憶之外，亦跟近年台菜頻獲國際美食獎項肯定、進而引起國人關注有關，此次「全家」特別邀請台菜、川菜名廚開發多款台式年菜；此外，因應蔬食商機成長、消費年齡層年輕化趨勢，蔬食菜餚亦求新求變，今年則特別導入多元化的蔬食餐飲品牌，種類涵蓋中式、泰式、南洋風味等。

全家第二波年菜主打「台菜名廚」、「異國蔬食風」兩大特色，網羅多位名廚助陣，如有台菜王子之稱的黃景龍師傅，為首次與便利商店攜手推出特色年菜，將透過道地台式年菜收服老饕味蕾；國宴主廚水蛙師則端出年節必吃的佛跳牆、鍋物好湯，另外還有型男主廚吳秉承師傅技術指導的古早味年菜，以及電視名廚駱進漢的特色川菜，皆是不可錯過的特色菜餚；此外，「全家」近年更瞄準蔬食風潮，持續於年菜檔期引進多元蔬食品牌，此次獨家導入知名素食品牌「隨緣」與「熱浪島」聯名開發的南洋風味年菜，另外更有滴水坊、寬心園、養心茶樓等知名蔬食品牌，滿足不同消費者味蕾需求。

全家表示，依過往業績成長推估，預計今年整體年菜業績檔期可望成長20%左右。

(時報資訊)