南市警局今公布年度工作成果，強調台南整體治安、交通狀況均呈現穩定進步趨勢。（南市警察局提供／莊曜聰台南傳真）

年終將至，台南市警察局公布年度工作成果，從數據面呈現，強調台南整體治安、交通狀況均有穩定進步趨勢，南市警察局長詹永茂指出，近期雖然發生令人遺憾的長榮女大生命案，但警方也藉此痛定思痛，對於制度面不足的地方重新檢討，精進各項作為，勇於面對並解決問題。

市警局指出，以現今層出不窮的詐騙事件來說，今年度南警已攔阻被害件數1058件，是六都第一，攔阻金額高達近2億元，而詐欺車手提領次數為六都最低，詐欺刑案發生數較去年同期減少約153件。網路詐欺查獲電信網路詐欺集團共29件360人，較去年同期成長45％。

另外針對10月時發生的馬國女大生命案，引發社會大眾南市治安的顧慮，市警局也痛定思痛，勇於檢討制度面不足之處，並以多項治安成果數據來消除民眾質疑，綜觀各面向，南市各類刑案發生件數相較於去年，數量上減少、破獲率也逐步上升。

對於發生的各類暴力犯罪及槍擊案件，南警在受理、啟動辦案後均全數偵破，比較數據後，暴力犯罪發生率減少近10％，槍擊案件減少近23％，竊盜刑案發生大幅下降近20％，溯源查獲製毒工廠案件，則較去年同期增加43％。

為了保護用路人安全及培養民眾遵守交通規則的習慣，今年已取締酒後駕駛5773件，比去年同期成長11％，也讓酒駕肇事較去年同期減少143件、傷亡減少271人，針對有「馬路殺手」稱號的大型違規車輛加強取締，件數比去年同期高出85％。

(中時 )