利商店普及又便利，就連水電費、卡費、罰單都能在店裡就一次繳完。不過，台南市一間統一超商卻接連被爆料，多次將寫有個資的罰單、應徵者的履歷表隨便亂扔在後門，讓網友相當傻眼，希望原PO公布到底是哪一間門市。

一名網友月初在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，在超商後門撿到一張交通違規的罰單，讓他忍不住問「小7沒有碎紙機嗎？客人繳費的單子怎麼在外頭亂飛？」由於紅單上有駕駛人的個資，原PO在超商的垃圾桶旁邊地上見到罰單時，整個大傻眼。

（圖／爆廢1公社）

昨（21日）原PO又在同一間統一超商的後門撿到一張淋濕的履歷表，是一名到超商應徵的林姓男子所填，有網友猜測可能是沒有應徵上，所以履歷表被隨手丟棄。原PO表示「身份証、年月日、地址、電話都超詳細…小7是不是該檢討一下了？」

有網友質疑亂丟的不一定是超商，但原PO解釋那塊位在後門的回收區，是由他自己上班的店、超商共用，但兩間店用的空間是分開的，而且這些寫有個資的單子都是在超商回收區的地上發現的。

（圖／爆廢公社二館）

網友看後紛紛表示「超商不會回收紅單，會另給繳款收據。所以應該是繳款人自行丟棄」、「可能是客人自己丟的吧」，但原PO回應「客人是不可能來後門的喔。因為會在後門出沒的都是附近店家員工或老闆」。也有網友認為「誇張」、「沒道德水準欸」，有專業網友表示，依照《個人資料保護法》第27與48條，這種亂丟棄含有個資文件的行為，可以被處2萬至20萬元不等罰金。

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(中時新聞網)