羅智強（左起）、江啟臣及陳柏翰上午開記者會。（黃福其攝）

睽違五年，國民黨青年團將「前進高雄」，擴大爭取中南部青年。青年團今天宣布明年1月20日至22日，將在高雄澄清湖水漾會館舉辦「打狗不羈夜‧大幕僚時代」─革命實踐講習班第172期，即日起受理報名。黨主席江啟臣指出，講習班移師高雄象徵遍地開花，未來將永續到各縣市辦理。

江啟臣也指出，171、172期講習班從在野視角與青年對話，另做到培訓，目的在培養幕僚世代，營隊將以在野黨角度，讓學員透過實務操作了解如何藉由議題探討、新媒體經營、政治攻防技巧，得以有效監督政府、捍衛自身權利。此次趁寒假舉辦，方便中南部青年與國民黨對話，以「打狗不羈夜‧大幕僚時代」作為營隊主題，宣示屬於國民黨積極培養年輕政治工作者的「大幕僚時代」即將到來。日後講習班形式或許不同，但不會集中一地，主題也不會只有一個。

為促進與年輕世代持續溝通對話，並作為青年參與公共事務、政治實務的培訓管道，國民黨青年團以今年7月復辦的革命實踐講習班為基礎，移師高雄舉辦第172期，今起可上青年團粉專報名，將篩選60名學員。而青年團上次到高雄辦活動，已是五年前。

革實院長羅智強說，培訓青年是江啟臣很關心的重點工作。江接主席是國民黨有史以來青年最低迷的時候，革實院不只辦講習班，也開自媒體、348場街講、22場校園巡迴演講，這段期間青年支持度大幅上升，證實最壞的時代也有最好的希望。

青年團總團長陳柏翰表示，近年來，國民黨青年從事政治工作及擔任幕僚的比例大幅提升，雖已有愈趨年輕化趨勢，但統計本屆立委約有三分之一曾擔任助理或幕僚，相較下，國民黨38位立委，僅有6位具有助理或幕僚經驗。顯見要增進國民黨與青年對話空間、拉近與年輕世代的落差，應從培養新世代的政治幕僚開始。

他說，172期以「打狗不羈夜‧大幕僚時代」為主題，就是期許藉由政治實務課程以及議題講座，邀請政治實務工作者、各式議題專家學者進行經驗分享，使參與學能以國民黨的核心價值為出發點，進而了解不同面向議題，啟發青年投入政治實務工作。

陳柏翰表示，這次營隊的最大特點，就是透過情境假設學員作為在野黨委員或幕僚，該如何應對執政黨所拋出的各式議題攻防。除了政策論述、立法攻防、社群媒體等專業幕僚課程外，同時更將以「修憲」、「國防安全」、「核食進口」三大未來攻防重點議題為主軸。而營隊中學員對三大議題的討論成果，也將由青年團統整後，建議黨內作為重點參考。

(中時 )