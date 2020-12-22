小黃運將載客突昏迷 送醫不治 11:512020/12/22 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李姓計程車司機突然昏迷，救護車趕抵將李男送醫。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨（21日）晚6時10分許，64歲李姓計程車司機載客行經新北市板橋區中山路、三民路口時，突然身體不適昏迷，趴臥方向盤上，車輛慢速撞上對向停等紅燈的自小客車，新北市消防局獲報趕抵，急將李男送醫急救。 李男經急救後仍於晚間7時許宣告死亡，初步判定係主動脈剝離，警方隨後通知家屬到院處理，今已報請檢察官相驗。 台中惡霸小黃逼殺機車 騎士神技「極限求生」 百億車海襲台 台中港寫三高 (中時 ) #載客 #李男 #昏迷 #三民路 #運將 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－萬海 量價得宜多頭不變 04:102020/12/22 證券．權證 耶誕將至、寒流不斷 電商年底業績紅不讓 04:102020/12/22 財經要聞 綠委壓力大 萊豬由黨概括承受 04:102020/12/22 焦點要聞 跨年前極度幸運的生肖 諸事順心財富翻倍 11:242020/12/22 運勢 肉品進口商躺槍 民眾信心崩盤 萊豬還沒來銷量已砍半 07:542020/12/22 政治 1000元收買替代役偷買香菸藥膏 受刑人再多判1年3月 11:052020/12/22 社會 貨櫃散裝齊發 迎大航海時代 04:102020/12/22 證券．權證 酒駕奪命 護理師昏迷21天拔管 04:102020/12/22 地方新聞 元旦連假國5高乘載管制 交流道設圖形化標誌 11:122020/12/22 生活 《類股》不鏽鋼價看漲 助攻明年Q1營運 11:252020/12/22 財經 日進3000輛豪車 台中港寫歷史 04:102020/12/22 財經焦點 社會熱門新聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 虎科大情侶沒兩段式左轉雙亡？父心痛捍衛兒：沒違規 - 社會 少婦簽「性愛契約」肉償債務 遭偷拍壞壞片加碼硬上 - 社會 女陪鄰居洗腎竟遭「塞茄子」回報 噁男強辯：她自己放 - 社會 留美女碩士棒打腳踹活活打死母親 判刑16年定讞 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。