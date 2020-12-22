昨（21日）晚6時10分許，64歲李姓計程車司機載客行經新北市板橋區中山路、三民路口時，突然身體不適昏迷，趴臥方向盤上，車輛慢速撞上對向停等紅燈的自小客車，新北市消防局獲報趕抵，急將李男送醫急救。

李男經急救後仍於晚間7時許宣告死亡，初步判定係主動脈剝離，警方隨後通知家屬到院處理，今已報請檢察官相驗。

(中時 )