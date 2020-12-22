勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉嫌用勞動基金貪汙、炒股。民眾黨立委賴香伶今天在立院質詢行政院長蘇貞昌，賴認為應將掌握一定部位的政府基金自操人員列入高風險列管對象，並建立輪調制度，蘇貞昌也認為，建立輪調與稽控制度，這很必要。

賴香伶指出，游迺文的行為早就逾越自律公約，卻因為游是政府基金「自操人員」，不是「代操人員」，在現行法規有規範不足問題，現行只有一條鞭的政府機關如政風、人事、主計有輪調制度，建議未來掌握這麼大資金的人，應該也要納入輪調制。

賴香伶質詢法務部長蔡清祥，游迺文並未被納入洗錢防制法規範，是否要把這類人列入高風險列管對象？蔡清祥回應，尊重業管單位，若單位認為所屬人員需要列為洗錢防制對象的話，法務部接受會接受建議名單，讓行政院來核定，這些人就可以列入了。賴追問，現在名單裡是不是沒有人？蔡坦言自己還沒簽過，蘇貞昌也說，這個層級不會到院長這裡。

不過蘇貞昌也強調，這件案子是勞動部主動偵辦，經過司法後又發現更多事證，他也認同賴的提議，對於這樣子的人是不是需要輪調還有相關的稽控制度，都要做檢討，「這很必要。」

(中時 )