中美角力持續，美國先前以「國家安全威脅」的考量為由，將華為列入貿易黑名單。日前，有消息指美國國會將撥款19億美元，資助當地電訊商移除構成國家安全風險的電訊網路設備，即中國電訊設備商華為及中興的設備；有關撥款已納入新一輪9,000億美元的疫情紓困方案。
路透報導，美國聯邦通信委員會（FCC）2020年6月時表示，將華為及中興通訊列入對美國國家安全構成威脅的公司名單，禁止美國企業動用83億美元的政府資金購買相關公司電訊設備。華為和中興分別提出重新審查，但都被聯邦通訊委員會拒絕。
美國國會議員將支持撥款19億美元協助移除和更換華為及中興通訊的網路設備，預料國會亦會通過撥款32億美元，提供緊急寬頻福利給低收入民眾。消息人士指，這項授權FCC成立短期緊急寬頻福利計畫，資助受疫情影響的低收入家庭獲得寬頻服務和互聯網裝置，預計每個合資格家庭每月將獲得50美元補貼。
(工商 )
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