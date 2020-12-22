台北市長柯文哲22日到新北視察萬大線金城機廠工程，卻不見新北市長侯友宜作陪，新北市府發言人蔣志薇表示，台北捷運局10日通知今日柯市長會有「非公開行程」到萬大線視察，因此沒有邀請侯市長參加。但據了解，侯友宜24日已安排行程到萬大線視察，雙北頗勁意味濃厚。

台北市長柯文哲22日上午10時許視察萬大線金城機廠工程，媒體提問新北市長侯友宜為何沒有一起出席視察，柯回應，「這也沒有什麼啊！」因為有時候大家時間上沒剛好 ，他認為侯另外排時間也會來看。

(中時 )