12月13日是南京大屠殺83周年，中國卻因與日本關係回溫，相對低調記念，但與中日關係相比，韓日關係卻沒有鬆動跡象。據韓國市場調查研究機構EMBRAIN今天(22日)發布數據，71.8%民眾曾經參與去年7月起抵制日貨運動，會繼續積極抵制、有意繼續抵制日貨合計比例也高達79.5%，顯示即使官方有意放緩關係，民間恐怕也不會買帳。

去年起抵制日貨運動已經是21世紀以來第4次大規模排日，這次起因是去年7月1日，日本為報復韓國多起判決、認定日本須向大日本帝國時代強徵韓國勞工無償或低薪勞動賠償，突然宣布管制半導體材料出口到韓國，同時將韓國從安全上值得信賴的清單中刪除。

日本過去數度入侵朝鮮半島，20世紀初強併朝鮮半島，多次鎮壓朝鮮半島獨立運動等歷史都造成仇恨，現在在韓國「親日派」仍然被視為誹謗用語。近年獨島(日方稱竹島)領土爭議(現由韓國實際控制)也從未降溫。

日方立場認為1965年8億美元額度《日韓請求權協定》已經解決歷史問題，但韓方認為該協定只是國家放棄索賠權，個人索賠權仍然有效，政府或民間也不滿日本對侵略歷史、慰安婦問題抱持曖昧或否認態度，可謂舊帳翻不完。

這波抵制日貨活動發起後，長年位居韓國進口啤酒首位的日本啤酒進口額曾經單月掛零，平價服飾品牌優衣褲(Uniqlo)去年銷量大砍3成並轉盈為虧、被迫關掉15家門市。抵制日貨活動近期似乎降溫，例如10月韓國關稅廳數據顯示日本啤酒進口額相較去年10月暴增873.7%，但事實上這反而可以看出抵制多徹底，因為進口量暴漲近9倍後，也不過只是抵制前的4.8%。

EMBRAIN是從11月27日至本月2日針對1000名消費者調查，結果顯示女性比男性更積極抵制日貨，女性有76.4%曾參與，男性為67.2%。儘管抵制似乎降溫，但回答現在應該停止抵制日貨僅12.2%，加上回答目前不想抵制日貨15.9%也才28.1%。

對於抵制日貨有多少效果，也大致符合7:3比例，73%受訪者認為抵制日貨運動能有效改變國家和企業行為，27.5%則對抵制運動是否確實打擊日本感到懷疑。

日、韓都在日前簽訂了RCEP(區域全面性經濟夥伴協定)，但日本主導的CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，韓國並不是成員。在中國國家主席習近平11月表態有意加入CPTPP後，韓國總統文在寅遲至本月8日才鬆口考慮是否加入。

(中時新聞網)