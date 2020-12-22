芝加哥白襪隊新任總教練、76歲的拉魯沙（Tony La Russa）今年2月24日在鳳凰城酒駕觸法，但一直到10月28日白襪隊僱用他出任新職的前一天才被起訴。這件事困擾他多時，今（22）日才獲得解決，總算可鬆一口氣。

美媒報導，拉魯沙已經對自己的犯行認罪，以換取較輕的處罰。他除了繳交1400美元的罰款，還要在家自囚反省1天，並且從事20小時的社區服務以贖前愆。

拉魯沙表示，對於自己酒駕覺得很後悔，這9個多月來無時無刻不感到遺憾，也很感謝白襪球團一直支持他。他坦承發生酒駕那天晚上很糟糕，嚴重缺乏判斷力，並對自己的所做所為感到氣憤，今後則要證明已經完全改正過來，他坦承已接受20小時的酒精諮詢。

拉魯沙發生酒駕當天，不僅車子爆胎還擦撞路邊，導致引擎室冒煙，被捕當晚進行酒測，血液裡的酒精濃度為0.095，高於規定的0.08。事實上他並非初犯，2007年在佛羅里達州也有一次，等紅綠燈時他竟在駕駛座睡著，警方上前盤查時還聞到酒精味，後來他也認罪受罰。

拉魯沙在大聯盟帶兵經驗豐富，曾率運動家隊、紅雀隊（2次）奪得世界大賽冠軍，這次是接替倫特利亞（Rick Renteria）出任白襪教頭；上次他執教的隊伍正是紅雀隊，並於2011年世界大賽封王後卸任。執教生涯累計2728勝2365敗，排名史上第3位，並已入選美國棒球名人堂。

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(中時 )