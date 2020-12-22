斥資上億元的台灣宗教新地標鹿耳門牌樓22日落成，蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、前新北市長朱立倫同框祝賀。外界關注3人互動情況，但除了在台上合影時，蔡朱僅短暫互動，主辦單位安排座位時，還特別將台南市長黃偉哲安排在朱鄭之間，剪綵時也隔開。

蔡英文與朱立倫曾於2016年分別代表民進黨、國民黨競選總統，儘管朱立倫落敗，但他仍是藍營下屆總統選舉的熱門人選之一；至於鄭文燦也被視為綠營下屆總統選舉的熱門人選，3人之間的一舉一動備受關注。

今早蔡英文與朱立倫見面時，還特別向朱打招呼。朱立倫指出，蔡總統跟他打招呼，說「你個子這麼高，不看到都很難」，他也對總統說「耶誕快樂」、「新年快樂」。

朱立倫還強調，不同政黨見面打招呼很正常，他跟桃園縣長鄭文燦、交通部長林佳龍、花蓮縣長徐榛蔚也熟，也都打了招呼。被問到「有無深入敵營 」的感覺？朱則說，現場有許多新北及桃園鄉親參與，現場支持者甚至比民進黨更多，但來到鹿耳門聖母廟參香，大家都是媽祖的信徒。

鄭文燦也說，鹿耳門是鄭成功的登陸地點，也是鄭成功打敗荷蘭人的地點，他常到台南祭祖。對於藍綠政治大咖同場剪綵給人的政治聯想，鄭文燦則認為，心中只有歷史、信仰，沒有其他想法。

(中時 )