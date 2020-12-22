外交部次長曾厚仁昨天在立法院備詢表示，駐美代表處更名是進行中的案子。外交部發言人歐江安今天奉曾厚仁指示還原，「他的意思是說推動和美方友好提升關係與駐處適當名稱，這件事情是長期努力目標，質詢的時候沒有完整時間表達想法，造成誤解。」

美國眾議院包括國會台灣連線2位共同主席夏波、迪馬里等人在內，共78位聯邦眾議員，日前聯名致函國務卿蓬佩奧，籲請美國政府同意我「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「駐美國台灣代表處」。

歐江安強調，推動駐處適當名稱是我們的長期目標，是一致性與持續性的努力，並不是指「已經」在進行的案子。

歐江安重申，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府對美工作長期努力的目標，近年來台美關係改善也有目共睹。外交部及駐美代表處將持續與美方保持緊密聯繫與協調，爭取我國最大利益，持續穩健深化台美全方位的合作夥伴關係。

歐江安說，駐美代表處更名一事，外交部感謝美國多位眾議員的提議，我方將就本案持續與美方交換意見，並進行內部研議工作，未有確切推動時程。

(中時 )