歐盟對中國出口商啟動兩項調查，一為對鋼鐵螺絲是否以過低的價格賣到歐盟，其二為光纖電纜是否有獲得不公平的補貼。

歐盟將中國視為系統性競爭者，並對其輸出歐盟的多項產品目前進行有23項調查，總計占了歐盟貿易傾銷和補貼調查的半數。

目前最新的調查為來自歐洲工業協會(EIFI)的申訴，稱中國出口商以其超低價格來增加對歐盟的出貨、市占率，並傷害到歐盟製造商。

歐盟執委會目標在13個月內完成調查，並可能在7個月內施加暫時的措施。

另一項為歐洲電纜商協會(Europacable)的反傾銷指控，認為中國製造商是否有獲得連串政府補貼，包括直接支付、政府的不列入營收、國有銀行以特別條款提供貸款、政府以人為的低價提供貨物。即中國光纖生產商是否從不公平政府補貼中獲益。

執委會預計在12個月內完成該調查，並在9個月內提出可能的暫時措施。

(時報資訊)