日本人工智慧(AI)機器人理財平台WealthNavi周二在東京交易所IPO(首次公開發行)，同時，這也是東交所今年至目前為止，IPO規模最大的其中之一。

這家財富管理平台公司，IPO發行價為1150日圓，一開盤就飆漲50%，馬上就為公司籌集了179億日圓，約1.73億美元。儘管問世只有5年而已，WealthNavi市值已達520億日圓。

日本老年化問題嚴重，政府也一直鼓吹民眾要會投資理財，以彌補退休金不足缺口。WealthNavi主打AI機器人理財就是看準這一點，加上大幅降低投資門檻，提供便宜資產管理平台，在市場小散戶不斷擴增下，已成為20至30歲年輕人理財工具首選。

管理約3200億日圓資產，並擁有35萬帳戶WealthNavi表示，一旦成為自己用戶後，就能夠輕鬆管理自己資產，不需要大筆金錢也能理財。因此，就連不善理財民眾，使用WealthNavi後，就能讓AI機器人協助長期且多元化投資目標。

舉例來說，WealthNavi提供了一種簡單投資方法，就是在回答與收入與風險偏好等相關6個問題後，平台就會自動產生5種組合的投資產品，並會把用戶資金，妥善分配到這些組合金融商品中。

根據日本央行調查，現金和存款佔日本家庭資產過半以上，其中不到10%用於股票投資。在美國家庭，有近三分之一的資產都放在股票上。

不過在WealthNavi問世後，市場散戶投資人也跟著激增。因線上股市交易商如雨後春筍般冒出，過去6個月散戶股市交易量已增為21%，較去年同期的16%有明顯成長。

彭博資訊分析師Shin Tamura也提醒，因為股市目前有大多頭環境，WealthNavi並未完全經歷過空頭，而AI機器人顧問並不是如此完美，這些都是用戶需要再留心注意。

(時報資訊)