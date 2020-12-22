美國川普政府周一發布據稱具有軍方關係的中國與俄羅斯公司名單，被列入這份清單的企業，在採購許多美國商品與技術方面將受到限制，這份名單可能進一步激怒北京當局。

路透社上個月率先報導，美國商務部起草一份與中國或俄羅斯軍方有關連的公司名單。這項消息隨即引發北京方面的譴責。中國外交部發言人趙立建當時抨擊這份清單「是美方無故對中國公司的壓迫」。

這份最終名單並不包括中國商用飛機公司（COMAC），以及科羅拉多州Arrow Electronics與德州TTI公司的香港子公司。TTI是波克夏·海瑟威公司的電子通路商。上述公司被列入路透社看到的草案清單中。

最終名單列出103個實體，較路透社在11月看到的草案減少14個。其中被指明與中國軍方有關係的實體為58個，較路透社11月看到的89個減少。與俄羅斯軍方有關連的實體有45個，較草案中的28個增加。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）周一表示，這個行動將建立一個新程序，協助出口商篩選與軍事最終用戶往來的客戶。

這份最終名單周一公布在美國商務部網站，並將於周二發布在聯邦公報上供大眾查閱。

即將卸任的川普政府上周五才將數十家中國公司納入美國貿易黑名單，其中包括中國最大的晶片製造商中芯國際與中國無人機製造大廠大疆科技。

(時報資訊)