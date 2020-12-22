中台灣民眾福利滿滿，自從金曲歌王蕭敬騰宣布確定元旦首唱第一個檔期，獻給由中天、中視獨家轉播的「2021台中麗寶跨年雙演唱會」後，已經引發全台粉絲熱烈迴響。主辦單位22日再度曝光令中台灣民眾們「暴動」的消息，超人氣金曲嘻哈天團頑童MJ116，將陪伴中台灣民眾留下2020最後一刻美好回憶。

頑童MJ116向來是各大巨星演唱會搶邀的演出嘉賓，在跨年這個重要時刻當然也不例外，沒想到今年竟然只「獨厚」給2021「台中麗寶跨年雙演唱會」，頑童MJ116直率回應：「因為台中朋友很熱情啊，我們都超愛來台中。」趕場是眾多藝人在跨年演出必須面對的緊張難題，頑童MJ116也不例外，憶起因趕場而生的慘案，成員們表示：「我們真的發生過，沒趕上跨年倒數。」他們無奈回憶：「跨年很常在交通時間，遇到倒數，卻還在塞車，結果就開始倒數了，我們還在車上，跨年就過了。」超冏經驗讓他們紛紛表示，好險今年獨家獻給「2021台中麗寶跨年雙演唱會」，不用面對趕場的可怕壓力。

頑童MJ116承諾絕對會好好陪伴中台灣民眾度過倒數時刻，他們更熱情向全台灣民眾喊話：「我們合體陪你一起迎接2021，你們還不來台中麗寶樂園跨年嗎？」頑童MJ116還透露，「我們這次的表演內容，一定會帶來大家最喜歡的曲目，絕對唱好唱滿，嗨翻全場」。他們也熱情號召大家，「所有藝人一定都是用盡心思在準備這場跨年演唱會，大家一定要一起來現場感受啊，歡迎歡迎」。

中台灣最盛大、卡司陣容最堅強的「2021台中麗寶跨年雙演唱會」，敬請鎖定12月31日晚間9點至凌晨1點，與2021年1月1日晚間8點至晚間11點，中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播。

頑童MJ116回憶未趕上跨年倒數的慘事。（中天電視台提供）

(中時 )