葉全真、謝承均近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，參加「大明星的打卡地圖」單元，兩人分享許多拍戲秘辛，也分享在台灣各處的感人故事。葉全真提及剛開始拍電影時，有次到澎湖離島拍戲，因為天氣太冷，她到的第一天就發燒到40度，頭痛到想去撞牆，因為是在離島拍戲，加上船要3天後才會回澎湖本島，大家只好把手邊有的藥全部給她。

葉全真當下只能把藥吞了，沒想到隔天狀況更嚴重，要拍戲時，她發現自己全身都動不了，只要動一下全身神經都抽痛，最後導演沒法，只能要工作人員把她扛到現場，讓她坐在椅子上把對白講完，而且只用特寫拍她。拍完3天的戲後，全劇組回到澎湖船上都吐了，只有她近乎昏迷沒有吐，到澎湖後，她趕緊就醫，才發現因延誤救治導致脊椎神經受損，自此之後身體就成了氣象台，只要變天，她就無法久坐、久站。

葉全真分享拍戲甘苦談。（衛視中文台提供）

葉全真還說從小就是半工半讀，高二那年被剛加入的模特兒經紀公司通知去試鏡，當時她還是下課背書包去，從此就展開她的電影之路，開始一連串的軋電影行程，最高紀錄一年拍十部電影。而且最誇張的是，當時校園片風行，她曾在協拍的台中青年高中同時拍3部電影，每次上下戲就在不同教室來回穿梭，讓于美人驚呼：「那是個什麼年代。」

(中時 )