台中捷運斷裂的軸心遭議員爆料是大陸製，台中市府要求川崎重工全面更換軸心，媒體質疑川崎說不清楚是大陸廠還是法國廠，台北市長柯文哲今（22日）以蘋果手機iPhone為例，標籤貼Apple，很多零件都在大陸生產，手機故障還是找Apple，「我是認這個品牌！」

柯文哲表示，台中捷運是台北市政府捷運工程局去蓋的，一開始就跟台中市長盧秀燕保證一定負責到底，所以有人抱怨為什麼沒到台中市政府報告，「我們自己有個審查委員會，直接先審，講到自己都可以了才去台中市府報告。」

關於中捷軸心大陸製問題，柯文哲說，車廂是跟川崎重工買的，川崎把連結器分包給美國公司，該公司生產基地在大陸，現在全球化，特別是都跨國公司生產，所以自己態度這樣，不管在哪生產，反正是認那個品牌。

柯文哲也以蘋果手機為例說，iPhone標籤貼Apple，但大家曉得很多零件在大陸生產，但iPhone故障找誰？當然找Apple，怎麼會找子公司的子公司或富士康？

柯文哲說，既然生產有問題，車廂連結器有問題，那川崎重工就要負責，至於負責要在大陸生產、法國生產，那是該公司的事，自己是認定品牌要做好，所以相信他們一定也會希望換個地方生產，減掉很多麻煩。

(中時 )