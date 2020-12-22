國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭今天指出，立法院24日將進行表決大戰，美國「毒萊豬」能否開放進口的關鍵時刻，終要進入立院的「終局之戰」！他提出最誠懇、最嚴正的呼籲，期盼執政黨立委諸公們能夠拋棄「黨意」，以「民意」為依歸。在投票前仔細地聆聽台灣人民最卑微的請求及聲音，拿出最後的良心與良知，以台灣2300萬人民的生命、健康安全為念，拒絕讓「毒萊豬」傷害台灣下一代子孫，並負責任地「具名」投下反對票。

黃紹庭在臉書粉專發文，呼籲大家分享。他指出，今年8月28日，蔡英文總統以幾近「突襲」方式閃電宣布，將於明年1月1日起開放含有瘦肉精的美國豬肉進口後，過去這3-4個月來，台灣內部上演了「護航萊豬」vs.「護民健康」的激烈對抗戲碼，即便全世界「新冠病毒」仍肆虐蔓延，台灣卻因開放「毒萊豬」進口，所造成台灣人民未來生命健康更大的衝擊，恐怕是比「新冠病毒」更加令人恐懼，甚至更不知所措，無所適從。

他說，把台灣帶上這一空前恐慌的，無疑就是執政的民進黨蔡英文總統，及蘇貞昌行政團隊，他們高舉「國家利益」之名，執意要進口全世界有160個國家都「拒絕」的「美國毒萊豬」。當綠營執政團隊一付相忍為國，大義凜然地吹捧他們的治國之道時，最諷刺的卻是，在這過去3-4個月的時間裡，民進黨口中將會「友善讓利」給我們台灣的「摯友」美國山姆大叔，曾經兩度派遣了高層官員到訪，而事後卻讓人深覺只是「虛晃一招」似乎台灣什麼「裡子」也沒得到。

黃紹庭說，先是今年8月份，號稱是1979年台美斷交後最高訪台層級的內閣成員，即衛生部長阿札爾搭專機來台，3天旋風式的造訪行程，台灣不但沒有從美方取得任何緊急防疫物資，就連國人最引頸企盼的疫苗承諾也沒有。緊接著9月到訪的美國務院助卿克拉奇，人還沒踏到台灣土地，親綠媒體及御用網軍即開始「大內宣」，宣稱台、美將展開「經濟高峰會面」此舉最後也在克拉奇抵台後謊言瞬間被戳破，事後印證他的到訪與台美雙邊經濟合作或貿易談判，根本就毫無干係。

他說，這兩度所謂美國「高階官員」的造訪，蔡英文政府宣稱的「國家利益」到底在那裡？這儼然就是綠營自導自演的一場大騙局，只是過度渲染不實的「大內宣」。然而，「毒萊豬」的進口對於台灣人生命及健康的影響，卻不會像民進黨導演的台美大戲「船過水無痕」般，而是會永遠殘留在我們的體內，影響台灣人民及後代子子孫孫一輩子。

黃紹庭強調，民進黨「完全執政、完全傲慢」即便現在綠營在國會擁有絕對過半的席次優勢，但蔡政府仍選擇以「閹割」立法權的方式片面且蠻橫地發布「行政命令」就要開放「毒豬」輸台，不僅將大開民主的倒車令人髮指，也將寫下台灣民主憲政史上最黑暗的一頁。自己的國家自己救！12月23、24日讓我們再一次站出來，監督我們選出來的立委，要求他們負責任地具名投下表決票，為我們自己的生命健康及食品安全把關！

(中時 )