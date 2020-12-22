台中市東海商圈民宅氣爆，造成4死1傷，現場一片狼藉。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

台中市東海商圈民宅4死1傷氣爆，毀火調人員研判在3樓已開啟瓦斯桶為起火點。（檢方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市東海商圈民宅4死1傷氣爆，火調人員在現場尋獲可疑點火機。（檢方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市東海商圈民宅在今年9月19凌晨發生氣爆造成4死1傷，延燒波及4、5戶民宅。42歲陳男因與同住37歲前妻蔣女不睦，多次要索500萬元不果，竟購買多桶瓦斯，點燃起火引爆，他與前妻酒女、8歲兒子1家3口及73歲吳姓老翁喪生火海，檢方偵辦認定陳男為自殺，雖加害3人死亡，但既已死亡，而予以不起訴處分。

台中市龍井區東海別墅商圈新興路59巷氣爆案，爆炸威力驚人， 11號3樓透天民宅在凌晨4點16分左右起火，延燒隔壁連棟2戶，爆炸火球衝到對街12號民宅，也引火燃燒，波及4、5戶民宅，11號民宅的陳男、陳男前妻蔣女及兒子，與對街臥床的吳姓老翁等4人逃生不及，遭灼傷身亡，另38歲張姓男子受傷。

消防人員清理火場時，發現起火戶陳宅有多桶可疑瓦斯，3樓南側晒衣場燒毀嚴重，研判為起火點，陳男也陳屍該處，旁邊有1瓶液化石油氣鋼瓶，金屬旋轉鈕遭燒熔、閥門開啟；另有1個傾倒的複合式材料桶，外層遭燒熔，金屬自閉閥銜接於複合材料桶上，呈關閉狀態，且北側樓梯處遺留有打火機金屬防風頭。

台中市政府消防局的火災原因調查鑑定書及火災調查人員作證指出，瓦斯鋼瓶的閥門需要人為開啟，才會是開啟狀態，除非有管線外交而管線脫離，才會有閥門開啟瓦斯外洩狀況，並認定起火原因是有人將3樓及地下室的液化石油氣鋼瓶都開啟，開啟後石油氣與空氣混合，3樓的罹難者拿出打火機點燃引起氣爆。

經陳男及蔣女家屬等證人作證，蔣女曾遭陳男2度家暴，雙方在今年5月間離婚，失業中的陳男，曾多次向蔣女要索500萬元未果後，向多家瓦斯行訂購瓦斯桶，分別在今年同年5月間向1家瓦斯行訂購20公升瓦斯桶2桶；9月11日再訂1桶，但作罷。同年9月間向另1家瓦斯行訂購液化石油氣10公斤裝3桶配送到住處。

檢察官認定，陳男是自殺既已死亡，而予以不起訴處分。據了解，被害人家屬向檢方控告起火戶屋主陳母涉公共危險罪。

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＃東海商圈氣爆

(中時 )