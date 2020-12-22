新北市地政局22日舉行地價評議委員會，2021年度公告土地現值總額較2020年上漲約1.83％，主要是新北整體開發加上捷運交通建設蓬勃，吸引人口與商業進駐，其中板信雙子星大樓12度蟬聯新北地王，換算每坪約240萬元，較2020年約上漲2.11％。

地政局表示，整體不動產市場雖受到年初全球新冠肺炎疫情影響，但因長期利率偏低等因素，整體市場迅速回穩，在交易量方面，在人口移入及換屋需求帶動買盤推升，使得買賣移轉棟數達6萬330棟，較去年同期增加4.34％；價格方面則微幅上漲，呈現「量價持穩」走勢。

地政局統計，全市29個行政區2021年公告土地現值作業，共計劃分9220個地價區段，其中上漲及持平的區段比例高達95％，下跌的比例僅為5％。

地政局分析，原因主要仍受捷運環狀線第一階段、三鶯線、新北樹林線、環狀線北環段、安坑輕軌、淡海輕軌藍海線等重大交通建設影響，此外隨著新北多處整體開發區陸續完成或確認開發期程，逐步吸引人口或商業活動進駐，穩定周邊區域不動產市場行情，而受產業需求增加因素，也帶動工業區成交價格。

年度全市地王，由坐落於板橋區新府路與縣民大道交叉口，板信商業銀行雙子星總部大樓所在地12度蟬聯，公告土地現值換算每坪約240萬元；最低價土地為烏來區桶后附近與福山植物園之保安保護區，公告土地現值每平方公尺150元，換算每坪地價約496元。

(中時 )