屏東一名在養身館上班的少婦向店內的盧姓常客借4萬元，因無力償還，盧男遂提出「性愛抵債」的提議，未料少婦反遭盧男拍下性愛片，再次脅迫少婦與他發生性關係。案經少婦報警。屏東地院依強制性交罪判處盧男2年徒刑，緩刑5年，可上訴。

根據判決書記載，盧姓男子在民國106年間因前往屏東市某家養生館消費而認識A少婦。事後得知A女經濟情況不佳，並於107年5月間起至107年11月18日止，陸續借給她4萬元，但盧男見A女無法償還借款，遂向A女提議以「肉體償債」，獲得女方答應。

盧男多日後欲向A女「討債」，女方卻因擔心家人知悉，便以健康狀況不佳拒絕，未料竟惹怒盧男。盧男連續3天透過LINE傳送「我明天還會去找你老闆娘，看他怎麼跟妳老公說」、「不要忘記我還有影片，是你遭殃不是我」、「看來有人真的什麼都不怕，那我也無所謂」、「我去你們公司先跟你老闆娘知會一下好了，不然你這樣放我鴿子也不是辦法」等文字訊息予A女，以此脅迫方式，要求與A女與她上床償債。

A女因害怕盧男散布偷拍的性交影片及告知家人，便害怕得不敢反抗，遭到盧男硬上。事後A女害怕再次遭盧男性侵而向警方報案。案經屏東地院審理，法官考量，盧男犯後坦承犯行，並已與A女達成和解，具有真摯悔意，而A女也同意不再追究。依強制性交罪判刑2年，予以緩刑5年。全案可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

(中時新聞網)