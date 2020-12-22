如果刺網沒有問題，陽管處為什麼要在12月8日、9日兩天緊急上山剪破網？（圖擷自耿葳臉書）

耿葳表示，一圈刺網、兩個世界！（圖擷自耿葳臉書）

陽明山擎天崗再添4水牛亡魂！北市議員耿葳今(22)日在臉書發布最新消息，昨天一天內又發現4頭水牛死了。緊盯水牛集體暴斃事件的她痛心說，陽明山國家公園上的水牛總數不過80頭，現在死亡水牛總數達到29頭，陽管處還要繼續甩鍋，推給連續下雨跟氣候不好導致草沒有營養嗎？

耿葳在發文中表示，如果是天氣不好，陽管處為什麼第一時間不敢通報台北市動保處？而是由她在12月7日通報整個事件才爆發？如果刺網沒有問題，陽管處為什麼要在12月8日、9日兩天緊急上山剪破網？如果牛不是餓死的，陽管處為什麼要在12月8日、9日兩天緊急投放芒草？

耿葳呼籲陽管處，不要再以「牛肚子裡有草」來卸除自己餓死牛的責任，因為陽管處比任何人都清楚，牛肚子裡的草是真的做為主食的「五節芒草」，還是根本沒有營養的其他草？她沈重的說，一圈刺網、兩個世界！陽管處還要繼續罔顧牛命、模糊焦點嗎？

耿葳昨日還說，「擎天崗上餓死牛！」將是台灣動物保護政策最大的諷刺！擎天崗水牛2020年24死的死因出爐，竟是「食物來源品質不佳」，說白一點就是「餓死的」，國家級公園錯誤決策餓死牛，中央政府不用出面負責嗎？

(中時新聞網)