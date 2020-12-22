管理4.8兆餘元的勞動部勞動基金運用局，其國內投資組前組長游迺文涉貪一事，引發外界關注，近日檢廉持續偵辦，除了復華投信外，昨天再傳出統一投信也涉案，勞動基金運用局今天再發文予統一投信指出，如涉及不法，將依契約規定辦理損害賠償等事宜。

據基金局資料顯示，規模最大的新制勞退國內委外代操達3861億餘元。

基金局發文指出，「依勞工退休金條例第41條之規定略以，受委託運用勞工退休基金之金融機構，發現有意圖干涉、操縱、指示其運用或其他有損勞工利益之情事時，應通知本局。」

基金局發文提及，「鑒於本案目前仍由檢調單位調查中，請全力配合協助檢調單位釐清。如經查證屬實涉有不法，將依貴我雙方投資契約第13條、第23條、第26條等相關規定辦理，本局將沒收履約保證金、終止契約、請求連帶損害賠償及違約罰款等，且涉案經理人及貴公司5年內不得參與本局委託招標案。」

(中時 )