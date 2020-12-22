500位下營鄉親今天到永華市政中心高舉布條抗議掩埋場。（曹婷婷攝）

台南下營廢棄物掩埋場抗爭20多年，不滿市府去年11月通過業者申請變更案，今年7月議會、市府協調會也未通知在地鄉親，500位鄉親今天上午由在地市議員陳秋宏等藍綠民代帶頭高舉布條到永華市政中心、市議會抗議，高呼「黃偉哲出來」、「拒絕汙染 」等口號，要求撤案。

400多位下營鄉親今天上午搭13部遊覽車到永華市政中心集結抗議，陳秋宏表示，焚化爐10多年前已拆，表示當地沒有設掩埋場必要，且該處用地是農牧專區，周邊都是魚塭，怒批市府通過同變更後才召開公聽會，本末倒置，罔顧在地人心聲，要求全案撤回。

台南市環保局長謝世傑出面接下陳情書，強調全案依法行政，且變更後掩埋場只收土木及建築廢棄物及廢玻璃等2大類，絕不收下營以外廢棄物，但民代、鄉親堅持要求撤案，絕不接受掩埋場，雙方並無共識。

日友環保公司於1999年獲得核准該場興辦事業計畫及同意用地變更申請，興辦事業計畫包含焚化爐及掩埋場，但在地鄉親抗爭不斷，故，去年變更申請將「焚化及掩埋處理場變更為「物理及掩埋處理」，拆除焚化廠，並將廢棄物處理種類由「灰渣」等12大類減少，僅剩「土木及建築廢棄物」2大類。

包括民進黨市議員陳秋宏、林志展、呂維胤、蔡筱薇、蔡蘇秋金、李宗翰等議員及多位里長與鄉親以及國民黨市議員尤榮智、下營上帝廟等500人都站出來，到永華市政中心高呼「黃偉哲出來」、「拒絕汙染 不要掩埋場」口號，表達堅決反對立場。

碩鼎前身日友公司原於1999年取得同意設置文件在案，後於2003年辦理變更申請，期間經多次補正及展延申請後，於2016年駁回，同年12月4日再重新申請，去年11月同意設置文件完成變更，並於今年6月經環保局同意變更公司名稱為碩鼎。

下營區市議員陳秋宏（右二）要求環保局長謝世傑撤案。（曹婷婷攝）

下營區鄉親今天浩浩蕩蕩到場抗議。（曹婷婷攝）

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