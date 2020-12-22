「警察先生幫幫忙！我兒子全身抽蓄！」太平區1對胡姓的年輕夫婦日前上午發現1歲多的兒子突然全身抽蓄、高燒且嘴唇發黑，夫妻一時不知所措急忙衝到派出所，請求警方協助小孩送醫，宏龍派出所警員張家漢見狀立即開警車前往太平國軍總醫院急救，約5分鐘內隨即抵達，經院方診斷為病毒性感染，治療後所幸無大礙，夫妻倆人非常感謝警方的為民服務。

太平警分局宏龍派出所警員張家漢於日前上午9時許執勤時，忽然有1對夫妻抱著1歲多的兒子妻子急忙跑到派出所外向員警表示，小孩子一起床就感覺怪怪的，待餵完奶後不久居然全身抽蓄、發高燒、嘴唇發黑，甚至口吐白沫，焦急又無助夫妻眼淚都快掉出來了，想到派出所就在附近，趕緊向員警求助。

張姓員警見狀緊急，立即開啟警示燈(笛)一路疾駛，約5分鐘左右即抵達附近太平國軍總醫院急救，在醫護人員的照料下，再行安排住院治療，待小朋友的症狀好轉才會出院，經側面了解，應為濾過性病毒感染所致，治療後幸無大礙。

胡姓男子表示，非常感謝警方的為民服務，一早發現小孩忽然的急性症狀，一時不知所措，為求就醫速度，當下只想到警察，讓小朋友順利脫離險境，真的謝謝人民保母的協助。

(中時 )