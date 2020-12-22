入冬因呼吸道不適，到中醫就診的病人明顯變多，以鼻過敏，氣喘，感冒等最為常見。（吳建輝攝）

彰化醫院中醫師梁惠宇說，若年年飽受過敏之苦的民眾，不妨試試老祖宗的智慧「三九貼」，能有效改善過敏性鼻炎不適，減輕氣喘症狀。（吳建輝攝）

22日是傳統中醫「三九貼」開始的第一天，有過敏性鼻炎32歲的李小姐，去年到彰化醫院接受之療，今年明顯好轉，但她不解為何叫「三九」？彰化醫院中醫師梁惠宇就說，「三九貼」是傳統中醫對慢性病、虛寒性疾病的保養方法，從冬至開始每9日1數，進行穴位的中藥敷貼，一共3次，所以稱為「三九貼」。

李小姐表示，從小有過敏體質，通常起床後會不停打噴嚏，流鼻水，有時候還整天鼻塞，去年做了一次「三九貼」療程，到今年都還不曾出現過這些症狀，因此今年又回來繼續做，大讚老祖宗的智慧，只是也特別好奇三九貼的由來。

梁惠宇表示，「三九貼」常用藥材有甘遂、白芥子、細辛、延胡索、丁香、乾薑等，溫補平喘的藥材，研成粉末後調入薑汁做成藥餅小顆粒，貼在大椎、肺俞、膏肓等穴位上，透過皮膚吸收，促進血脈運行，通經入絡，達到溫經散寒、活血通脈，調節臟腑功能的效果，進而提高抗過敏能力。

梁惠宇說，入冬因呼吸道不適，到中醫就診的病人明顯變多，以鼻過敏，氣喘，感冒等最為常見，若年年飽受過敏之苦的民眾，不妨試試老祖宗的智慧「三九貼」，能有效改善過敏性鼻炎不適，減輕氣喘症狀，但必須經過專業醫師評估，才能施作，一般建議療程維持３個冬季，效果最好。

(中時 )