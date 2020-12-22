台東縣政府為籌措買回美麗灣建物財源，清點49筆、共5600坪縣有土地打算標售，並於22日召開記者說明會，土地賣出後，預估可籌得逾2億元。

美麗灣渡假村仲裁結果由縣府以新台幣6.29億元買回建物，對於財庫窘困的台東來說是沉重的負擔，縣府除了這2年提前編列的預算外，仍不足2億多元，因此提處分土地案，日前已通過縣議會審議同意。

縣府財經處長盧協昌22日說明要標售的土地，總計21處共49筆土地，總面積

5600坪，所有土地均為都市計畫區內商業區或住宅區土地，最大筆的住宅用地是1340坪，位於台東女中和強國街旁，最小的則是15坪。

盧協昌表示，所處分土地大部分為市區老舊不堪公有房舍後所釋出土地，原有老舊破損房舍，除了影響市容觀瞻及環境衛生外，土地利用效益亦低，因此近年來均積極清理市內閒置公有房地，以達改善市容目的。

針對土地價格，縣府將委由專業估價師估價，商業區的土地最高1坪在30至40萬元之間，住宅區則在20萬元左右，將採分批方式辦理公開標售，第1批大約會在2021年4月開始辦理標售，如果全部標售順利預計可進帳超過2億元，籌足買回美麗灣渡假村建築物的6.29億元。

盧補充說明，有民眾擔心此舉是否會帶動土地價格大幅上漲，他說，土地價格是由市場供需決定，釋出土地反而會增加土地供給量，並不會因為釋出土地而帶動土地價格上漲。

此外，縣府近期也將標售臨海路旅服區重劃抵費地共2筆土地，還有利嘉工業區4筆地上權、1筆標售案，鹿野工業區1筆土地地上權案，歡迎有興趣民眾或業者參與投標。

(中時 )