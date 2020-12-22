華南銀行女襄理張秀米，擅自挪用21名客戶存款近1.2億元供丈夫翁明鈞周轉資金，台北地方法院依違反《銀行法》等罪將她判刑7年4月、翁男判刑8年半，台灣高等法院重新認定犯行及罪數，將張女改判7年6月，翁男詐欺無罪、其他部分維持有罪，將另訂執行期。

張秀米從基層做起，因深受多名萬華區存款大戶信任，近年榮升分行襄理，她卻利用客戶信任，自2005年起陸續挪用21名客戶存款，總金額1億1980萬元，供翁明鈞經營的豐茂國際公司周轉資金，再用「挖東牆、補西牆」的方式掩飾犯罪。

因有數名客戶反應存款短少，銀行啟動內部調查，才發現張女盜領客戶存款，張女自知犯行曝光，遂向檢方自首。

北院將張女判刑7年4月，高院認為，張女實行犯行期間甚長，手段相較於一般詐欺、侵占之人所實行之行為巧妙，且具反覆性，造成華南銀行與存款遭挪用人之損害，其犯行所造成之結果不法、行為不法非輕，改判刑7年6月。可上訴。

(中時 )