前瞻計劃24億元興建的高雄加工區第二棟科技大樓，雖然要到明年10月才完工啟用，不過，因為廠商需求熱烈，包括中華電信等5家與5G AIOT產業相關的企業，22日簽約進駐，除了使得該大樓出租率已達90％，累計投資破百億元之外，更有助於高雄在5G AIOT(智慧物聯網)產業的推動。

中華電信高雄營業處總經理王清全、先進醫資董事長黃兆聖、台灣生理感測董事長陳偉玲、美商安天德總經理羅裕仁、以及麗鴻科技副董事長阮慶煌等5家企業，22日與高雄加工區簽約，進駐高雄加工區第二棟科技大樓。

加工處長黃文谷致詞指出，加工處成功爭取24億元的前瞻經費，在高雄加工出口區興建第二棟科技大樓，迄今招商已達九成進駐，工程預定2021年10月完工啟用。

黃文谷表示，高雄加工區已有55年高齡，如何透過廠商自主更新、以及政府資源挹注，能夠創造更多新空間，並引進更多新廠商，經過努力之後，逐步引進半導體IC廠商進駐加工區，多年來也逐步引進其他廠商。

黃文谷指出，加工區目前整體產業發產，已建立很良好的製造基地，在既有基礎的發展之下，5G AIOT 也不落人後，陸續引進感測、伺服器等等廠商於新場域擴大投資，未來在中華電信進駐之後，將對高雄未來的轉型升級，有很大的幫助，也可落實政府現在積極推動的高階智慧製造中心的發展。

高雄副市長羅達生指出，22日簽約進駐高雄加工區的5家廠商，包括精密的電子零組件、醫療照護、以及相關安全防護，其中，中華電信的進駐，象徵進一步邁向5G AIOT的時代；他說，此次簽約的5家廠商，基本上與5G、AIOT的推動，關係都非常重要，讓高雄推動5G AIOT更有信心，為高雄未來的投資，注入一股有效的強心劑。 羅達生強調，事實上，高雄市政府在推動5G、AIOT產業，與加工處還有許多方面的合作，包括亞灣區在高雄高軟園區一期之後， 規劃在中油「特倉三」土地，推動高雄軟體科技園區二期的工作，預計這樣的開發工作，有助於聚集更多有志朝5G的業者，一起群聚在這個園區，以亞灣區為基地，共同打造出5G、AIOT產業創新良好的聚落。

楠梓加工區電電公會理事長周光春指出，今年，科技在台灣是發光發熱的一年，台灣在半導體界發展的實力，全世界有目共睹，上週才公告全球第一個5G毫米波示範場域，坐落於加工區，雖然過去我們都是傳統產業，到現在已經進入到5G產業，我們用實力、訂單、投資，展現企業是隨著時代與時俱進的。

他說，高雄加工區第二科技大樓90％已經出租，這是一個亮點，但，一則以喜，一則以憂，因此，加工區土地有限，廠商的土地需求則更多，因此，希望中央和地方共同擴大工業用地。

(工商 )